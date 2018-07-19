video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 10:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

لـ20 سبتمبر..

تأجيل دعوى إزالة الأبواب الحديدية الفاصلة بين المحامين والنيابة العامة

الخميس، 19 يوليه 2018 09:20 م
تأجيل دعوى إزالة الأبواب الحديدية الفاصلة بين المحامين والنيابة العامة مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

قررت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من محمود الدشناوي وكيل نقابة محامي حلوان الفرعية،والتى طالب فيها بإزالة الأبواب الحديدية بالطابق الخامس بمحكمة حلوان والمخصص لغرف تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، مع إلغاء الإجراءات التعسفية في مواجهة المحامين من قِبَل القائمين على نيابة حلوان المتمثلة في منعهم من أداء عملهم وحجبهم عن تحقيق العدالة ، لجلسة 20سبتمبر المقبل.

اختصمت الدعوى التى حملت الدعوى رقم 11388 لسنة 72 قضائية ، كلا من رئيس من رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام والمحامي العام لنيابة حلوان ووزيري العدل والداخلية.

وقال الدشناوى فى دعواه ، إن المحامين والنيابة منظومة واحدة ولا يجوز أن يكون هناك ما يعوق عملهما ، وبالرغم من وجود تفاهم في عدد من الأمور فإنه لم يستطع بعد طرق العديد من الأبواب بصفته النقابية وكعضو بالجمعية العمومية لمحامي حلوان ،للوصول لقرار إزالة هذه البوابات أو تركها مفتوحة أمام المحامين حتى لا تعوقهم في عملهم وتواصلهم مع المتهمين والنيابة العامة.

وتابع:الزملاء يجدون تعنتًا مستمرًا في الدخول لهذا الممر الخاص بغرف وكلاء النيابة العامة، إلى جانب وجود أفراد ضبط قضائي على هذه البوابات الحديدية وكل شيء يتطلب إذن معلقًا ،متسائلا "أنا لا أفهم كيف يحصل المحامي على إذن أو ينتظر سماح شخص له لممارسة عمله الطبيعي كجزء في منظومة العدالة التي كفل الدستور حريتها وحرية أعضائها محامين ووكلاء نيابة وقضاة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الدولة يتسلم مشروع قانون تنظيم تعاقدات "الجهات العامة"

مجلس الدولة : لا يجوز "للإدارية العليا" نظر طعن إلا بحكم قضاء إدارى

مجلس الدولة

الحوادث

القضاء الادارى

المحاميين

أبواب حديدية




لا تفوتك
الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها

الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها

فيديو و صور.. الرئيس السيسى يصل السودان فى زيارة تستغرق يومين

فيديو و صور.. الرئيس السيسى يصل السودان فى زيارة تستغرق يومين

العثور على سائل أحمر داخل تابوت الإسكندرية.. خبيرة آثار: فتح غطاء التابوت ساعة للتهوية وبدء الترميم بالموقع.. وأثريون: أعاد حلم العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر.. وزاهى حواس يدعو لوقف التكهنات غير العلمية

العثور على سائل أحمر داخل تابوت الإسكندرية.. خبيرة آثار: فتح غطاء التابوت ساعة للتهوية وبدء الترميم بالموقع.. وأثريون: أعاد حلم العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر.. وزاهى حواس يدعو لوقف التكهنات غير العلمية

صور.. تفاصيل مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين فى حادث اصطدام سيارة محملة بالأسمنت بميكروباص ومنزل وكافتيريا بالمنيا.. "الصحة" ترفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات.. وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات

صور.. تفاصيل مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين فى حادث اصطدام سيارة محملة بالأسمنت بميكروباص ومنزل وكافتيريا بالمنيا.. "الصحة" ترفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات.. وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات

كوكا يرد على صور محمد صلاح فى جزر المالديف: "هتضرب هنضرب"

كوكا يرد على صور محمد صلاح فى جزر المالديف: "هتضرب هنضرب"

قاضى المعارضات يخلى سبيل بشير التابعى فى اتهامه بترويع المواطنين

قاضى المعارضات يخلى سبيل بشير التابعى فى اتهامه بترويع المواطنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة