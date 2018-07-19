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الخميس، 19 يوليه 2018 05:34 م
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بوتين يهدد بالرد على محاولات ضم أوكرانيا وجورجيا إلى "الناتو"

الخميس، 19 يوليه 2018 05:01 م
بوتين يهدد بالرد على محاولات ضم أوكرانيا وجورجيا إلى "الناتو" بوتين
أ ش أ
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هدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بالرد على ما وصفها بالأعمال العدوانية التى تهدد روسيا بشكل متكافئ بما فى ذلك من يسعى إلى ضم أوكرانيا وجورجيا إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال بوتين - خلال اجتماع مع السفراء ومندوبى روسيا فى الخارج، اليوم الخميس - "إن روسيا سترد بشكل مكافئ على الأعمال العدوانية، التى تهدد روسيا بشكل مباشر".

وتابع "زملاؤنا فى حلف "الناتو" يحاولون زعزعة الوضع، ويسعون لضم أوكرانيا و جورجيا إلى الحلف"، مؤكدا أنه يتعين على هؤلاء التفكير فى عواقب هذه السياسة عديمة المسئولية

 قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الطريق نحو التغييرات الإيجابية فى العلاقات الروسية الأمريكية  قد بدأ، مشيرا إلى أنه وفق بعض المقاييس تقع هذه العلاقات فى وضع أصعب مما كانت عليه فى الحرب الباردة.

وأضاف بوتين - خلال اجتماع مع سفراء روسيا فى الخارج،  "لا أحد يتوقع تحسن هذه العلاقات بسرعة، ولكننى مع ذلك أظن أن الطريق للتغيرات الإيجابية قد بدأ".

وتابع: "نحن بحاجة لجدول أعمال آخر إيجابى يركز على العمل المشترك لإيجاد أرضية مشتركة"، مشيرا إلى أنه تحدث عن ذلك مع الرئيس الأمريكى فى هلسنكى واتفقا على أن العلاقات الروسية الأمريكية  الآن فى حالة غير مُرضية للغاية.

واعتبر بوتين أن قمة هلسنكى كانت ناجحة وأسفرت عن اتفاقات مفيدة، قائلا:"نرى أن هناك قوى فى الولايات المتحدة مستعدة للتضحية بالعلاقات الروسية الأمريكية بسهولة"، مؤكدا أن بلاده منفتحة على تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، ومشددا على أن هذا ضرورى للعالم بأسره.

 وبالنسبة للعلاقات  الروسية الأمريكية ، قال بوتين، إن الطريق نحو التغييرات الإيجابية فى العلاقات الروسية الأمريكية  قد بدأ، مشيرا إلى أنه وفق بعض المقاييس تقع هذه العلاقات فى وضع أصعب مما كانت عليه فى الحرب الباردة.

وأضاف :"لا أحد يتوقع تحسن هذه العلاقات بسرعة، ولكننى مع ذلك أظن أن الطريق للتغيرات الإيجابية قد بدأ".

وتابع: "نحن بحاجة لجدول أعمال آخر إيجابى يركز على العمل المشترك لإيجاد أرضية مشتركة"، مشيرا إلى أنه تحدث عن ذلك مع الرئيس الأمريكى فى هلسنكى واتفقا على أن العلاقات الروسية الأمريكية  الآن فى حالة غير مُرضية للغاية.

واعتبر بوتين أن قمة هلسنكى كانت ناجحة وأسفرت عن اتفاقات مفيدة، قائلا:"نرى أن هناك قوى فى الولايات المتحدة مستعدة للتضحية بالعلاقات الروسية الأمريكية بسهولة"، مؤكدا أن بلاده منفتحة على تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، ومشددا على أن هذا ضرورى للعالم بأسره.

 


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