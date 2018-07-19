الرئيسية أخبار عاجلة بعد قليل.. مؤتمر صحفى للرئيسين السيسى والبشير فى القصر الجمهورى بالخرطوم الخميس، 19 يوليه 2018 08:32 م السيسى والبشير إضافة تعليق يعقد بعد قليل، مؤتمر صحفي للرئيسين السيسي والبشير فى القصر الجمهورى بالخرطوم. إضافة تعليق السيسى البشير السودان الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها فيديو و صور.. الرئيس السيسى يصل السودان فى زيارة تستغرق يومين العثور على سائل أحمر داخل تابوت الإسكندرية.. خبيرة آثار: فتح غطاء التابوت ساعة للتهوية وبدء الترميم بالموقع.. وأثريون: أعاد حلم العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر.. وزاهى حواس يدعو لوقف التكهنات غير العلمية صور.. تفاصيل مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين فى حادث اصطدام سيارة محملة بالأسمنت بميكروباص ومنزل وكافتيريا بالمنيا.. "الصحة" ترفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات.. وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات كوكا يرد على صور محمد صلاح فى جزر المالديف: "هتضرب هنضرب" قاضى المعارضات يخلى سبيل بشير التابعى فى اتهامه بترويع المواطنين لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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