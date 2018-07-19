انخفاض صادرات اليابان إلى أمريكا فى يونيو للمرة الأولى فى 17 شهرا

رويترز

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة انخفضت فى يونيو، للمرة الأولى فى 17 شهرا فى ظل مخاوف بشأن سياسات الحماية التجارية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وانخفضت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة 0.9% فى يونيو بالمقارنة مع الفترة نفسها قبل عام بسبب تراجع شحنات السيارات ومعدات تصنيع أشباه الموصلات وهما من أهم منتجات التصدير اليابانية.

وعلى الرغم من أن الانخفاض كان طفيفا فإنه قد يظل يثير مخاوف بين صانعى السياسات فى اليابان القلقين مما إذا كان ترامب سيضغط على اليابان لاتخاذ إجراءات ملموسة لخفض فائضها التجارى مع الولايات المتحدة.

وسجلت معظم الصادرات الرئيسية اليابانية إلى الولايات المتحدة أداء ضعيفا في يونيو.

فقد تراجعت صادرات السيارات 12% على أساس سنوى فى يونيو فيما انخفضت شحنات معدات تصنيع أشباه الموصلات 40.2% على أساس سنوى. كما هبطت صادرات الطائرات 10.4% على أساس سنوى.

وزادت صادرات الآلات الثقيلة بنسبة 0.1% فى يونيو بالمقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام. وانخفضت واردات اليابان من الولايات المتحدة 2.1% على أساس سنوى بسبب انخفاض واردات النفط الخام والطائرات والفحم.

ونتيجة لهذا، بلغ الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة 590.3 مليار ين بارتفاع 0.5% عن الفترة ذاتها قبل عام.