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الخميس، 19 يوليه 2018 04:12 م
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المغرب يوقف شبكة تزور مستندات للهجرة غير القانونية نحو أوروبا

الخميس، 19 يوليه 2018 03:10 م
المغرب يوقف شبكة تزور مستندات للهجرة غير القانونية نحو أوروبا الشرطة المغربية
أ ف ب
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أعلنت السلطات المغربية، اليوم الخميس، اعتقال أفراد يشتبه فى تشكيلهم شبكة تقوم بتزوير مستندات لمهاجرين غير قانونيين يسعون إلى الانتقال إلى أوروبا، و"ضحاياها من الشباب الحالم بالهجرة".

وقال بلاغ للمكتب المركزى للأبحاث القضائية نشرته وكالة الأنباء الرسمية المغربية، أنه تمّ توقيف 14 شخصا ينشطون فى مدن مغربية عدة وبينهم من "يمتهنون التزوير فى المستندات والوثائق الإدارية الرسمية" و"وسطاء" فى عمليات هجرة سرية.

وأشار إلى ضبط أختام لسفارات أجنبية وأخرى للمملكة المغربية وجوازات سفر سليمة الشكل مغربية وأجنبية، بالاضافة إلى طوابع مزورة وأوراق إقامة فى دول أجنبية ومعدات وآلات تستعمل فى التزوير.

وأضاف أن تفكيك هذه العصابة جاء إثر إيقاف شخصين كانا يسعيان للهجرة فى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وكانا يحملان أوراق إقامة مزيفة بدولة أجنبية، وكانا على أهبة السفر إلى دولة أوروبية.

وأشار إلى إن المكتب المركزى للأبحاث القضائية يواصل البحث لتوقيف جميع المتورطين المحتملين والمتواطئين فى القضية.

 

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