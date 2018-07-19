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"المصيلحى" يشكل لجنة لتقييم مكاتب التموين على مستوى الجمهورية

الخميس، 19 يوليه 2018 04:00 ص
"المصيلحى" يشكل لجنة لتقييم مكاتب التموين على مستوى الجمهورية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تشكيل لجنة لتقييم مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، بهدف العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه المكاتب.

 

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن عن إطلاق مسابقة تميز لاختيار أفضل مكتب تموين على مستوى كل محافظة، وكذلك اختيار مكتب تموين على مستوى الجمهورية، وأنه سيكون هناك عدة مؤشرات لتقييم مكاتب التموين، وأولها رضا المواطن عن أداء الخدمات، وكذلك عدد الخدمات التى سيؤديها مكتب التموين بشكل جيد ومنضبط، وأن المكتب الفائز فى المسابقة سيكون له إثابة جيدة.

 

وأضاف الوزير، أنه سيتم فتح مكاتب التموين فترة ثانية، بهدف تقديم خدمات للمواطنين، وأنه من الممكن فتح 30% من المكاتب فترة ثانية فى المرحلة الأولى، على أن يتم مد عمل باقى المكاتب فيما بعد، قائلاً: "مفيش مكتب يتقفل والمواطن محتاج خدمة".


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