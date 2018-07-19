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الخميس، 19 يوليه 2018 03:53 م
خالد صلاح
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الكوريتان تجريان معاينة مشتركة لخطوط السكك الحديدية لبدء تحديثها وربطها

الخميس، 19 يوليه 2018 02:09 م
الكوريتان تجريان معاينة مشتركة لخطوط السكك الحديدية لبدء تحديثها وربطها زعيم كوريا الشمالية ونظيره الجنوبى
سول (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن سول وبيونج يانج تخططان لإجراء معاينة مشتركة للسكك الحديدية كجزء من الجهود الرامية لتحديثها وربطها عبر الحدود بين الكوريتين.

وقالت الوزارة - فى بيان أصدرته اليوم ونقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - ستجرى عملية المعاينة الميدانية للسكك الحديدية على طول الساحل الشرقى لشبه الجزيرة الكورية غدا الجمعة، وسيتبعها عمل مماثل للسكك الحديدية فى المنطقة الغربية يوم الثلاثاء المقبل.

وتمثل الخطوة متابعة للاتفاق المبرم بين الكوريتين خلال المحادثات بين الكوريتين على مستوى العمل فى يونيو الماضى للتعاون من أجل تحديث خطوط السكك الحديدية وربطها فى نهاية المطاف، وكخطوة أولى، وافقت الكوريتان على إجراء تفتيش مشترك للسكك الحديدية فى منتصف يوليو الجاري.

وقالت الوزارة أن كوريا الجنوبية سترسل فريقا يضم 15 عضوا بقيادة مسؤول كبير بوزارة النقل للتفتيش فيما ترسل كوريا الشمالية خمسة مسئولين، وتقع جميع خطوط السكك الحديدية الخاضعة للمعاينة فى كوريا الشمالية.. وبعد الانتهاء من العمل المخطط له، يعتزم الجانبان عقد اجتماعهما الأول لمجموعة الأبحاث يوم الثلاثاء لمناقشة التعاون، حسبما ذكرت الوزارة.

وستكون هذه هى المرة الأولى منذ حوالى عشر سنوات التى تجرى فيها الدولتان عمليات تفتيش مشتركة تتعلق بالتعاون فى السكك الحديدية، وتمثل هذه الخطوة كأولى ثمار القمة التاريخية بين زعيمى الكوريتين فى أبريل الماضى لوقف الأعمال العدائية بينهما وتعزيز التبادلات عبر الحدود والتعاون.

 


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ربط السكك الحديديه بين الكوريتين




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