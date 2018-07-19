القبض على مسن لاتهامه باستدراج طفلة للتحرش بها فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على مسن، لاتهامه بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بالبدرشين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد تعرض طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات للتحرش على يد أحد الأشخاص، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وكشفت التحريات أن المتهم البالغ من العمر 60 عاما، استدرج الطفلة وتحرش بها، محاولا الاعتداء عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.