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الخميس، 19 يوليه 2018 02:09 م
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القبض على شخصين وراء جمع مدخرات المصرين بالخارج

الخميس، 19 يوليه 2018 01:13 م
القبض على شخصين وراء جمع مدخرات المصرين بالخارج المتهمان
كتبت دينا الحسينى
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين بسوهاج لقيامهما بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.
 
وأسفرت جهودها بالتنسيق مع فرع جنوب الصعيد عن ضبط "عمر.ع.ع" مواليد 1980، حاصل على دبلوم صنايع، لقيامه بالاشتراك مع آخر "يعمل خارج البلاد بإحدى الدول العربية" بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها إلى العملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2 مليون جنيه مصرى.
 
كما تم ضبط "محمد.أ.ر"، مواليد 1989 حاصل على دبلوم تجارة، لقيامه بالاشتراك مع شقيقه يعمل بخارج البلاد بإحدى الدول العربية بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قرى مركز شرطة جرجا فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 8 ملايين جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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