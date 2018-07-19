الصحة: مصرع 12 وإصابة 28 آخرين فى حادث المنيا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، وفاة 12 مواطناً وإصابة 28 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل محملة بأسمنت اصطدمت بسيارة ميكروباص ومنزل وكافتيريا بالطريق الصحراوى الشرقى أمام مدخل قرية الشرفا مركز المنيا.

وقالت وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة وجهت وكيلة وزارة الصحة بالمنيا الدكتورة أمنية رجب، بتوفير كافة سبل الرعاية للمصابين، حيث قامت الأخيرة بزيارة المصابين بالمستشفيات للاطمئنان عليهم، مشيرة إلى أن وزيرة الصحة أجرت اتصالاً هاتفياً مع عميد كلية الطب جامعة المنيا للتنسيق لاستقبال أى حالات تتطلب تدخلات جراحية دقيقة.

وأشار خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 18 سيارة إسعاف مجهزة، حيث تم نقل 4 حالات وفاة إلى مشرحة مستشفى حميات المنيا، و6 لمشرحة المنيا العام، و2 لمشرحة مستشفى التأمين الصحى، لافتاً إلى أن 3 من المصابين تلقوا العلاج بمستشفى المنيا للتأمين الصحى وخرجوا، فيما يتبقى 19 مصابا بنفس المستشفى، كما تم نقل 4 من المصابين إلى مستشفى المنيا العام، و2 إلى مستشفى جامعة المنيا.

ولفت إلى أن الإصابات تراوحت مابين اشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف بالمخ، والبطن، وكسور بالحوض والضلوع والقدم، وجروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، وحالتهم الصحية جميعاً من بسيطة إلى متوسطة، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.