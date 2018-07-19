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الخميس، 19 يوليه 2018 03:52 م
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السيطرة على حريق بشونة قطن بميت غمر بالدقهلية وصاحبه يتهم جاره

الخميس، 19 يوليه 2018 02:26 م
السيطرة على حريق بشونة قطن بميت غمر بالدقهلية وصاحبه يتهم جاره حريق - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل شب داخل مخزن قطن بميت غمر.

 

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر ، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن قطن بمنطقة " الصافوريه " دائرة القسم .

 

انتقل ضباط فرع البحث الجنائى بفرقة الجنوب ووحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم الدفع بعدد " 7 " سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخزن " غير مرخص " مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالصاج على مساحة 600 متر ملك إبراهيم ع. 55 سنة تاجر ومقيم بندر ميت غمر ، ومشون به كمية كبيرة من بالات القطن المغزول نجم عن ذلك احتراق محتويات المخزن ، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات. 

 

بسؤال مالك المخزن اتهم سمير ع. 50 سنة صاحب مصنع تشغيل معادن ومقيم بذات العنوان مالك قطعة أرض ملاصقة للمخزن ملكه بالتسبب فى الحريق لتطاير بعض الشرر من ماكينة لحام كهربائية يستخدمها فى تثبيت صاج على قطعة الأرض ملكه تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ادعاء المُبلغ عليه لعدم قيامه بأعمال بقطعة الأرض ملكه ، تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.


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