السفير البريطانى عن زيارة شيخ الأزهر إلى لندن: مؤمن أن الأديان يمكن تبقى الحل

كتب هيثم سلامة

قال جون كاسن، السفير البريطانى فى القاهرة، إن منتدى شباب صناع السلام، واحد من المبادرات العديدة البريطانية المصرية لبناء جسور الثقة والاحترام من أجل مجتمعات شاملة وسلمية ومزدهرة، مشيرا إلى أن فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قد قابل وزير الشرق الأوسط البريطانى.

وأضاف جون كاسن: "الدين بيقدم فهم عميق وواقعى لطبيعة الانسان وأحسن طريق نخدمه بيها ودى حاجة بيحتاجها القادة السياسيين الأسقف جاستن ويلبى والأمام الأكبر فى نقاش عن تشكيل الدين لطريقة القيادة".

وأبرز جون كاسن تصريحات شيخ الأزهر، أحمد الطيب:" الإمام الاكبر للشباب صناع السلام: "أنتم الأمل. لا تنتظروا توجيهات. نحن نريد مشاريعكم وسندعمها " و" ابدأ بنفسك.. كن مثالا للتسامح والحكمة..سيظهر الله لك الطريق". وتصريحات الأسقف جاستن ويلبى، حيث قال:"اعرف نفسك، ابحث عن الرب، طور عادات الصلاة، والضيافة، والكرم، واحب الناس المختلفين وتعلم الاختلاف بشكل لائق".

وتابع السفير البريطانى: "فيه ناس بتفكر أن الأديان مصدر المشاكل بس أنا مؤمن أنها ممكن تبقى الحل، لازم نهتم بقيم الرحمة والاختلاف الصادق وتعميق الشراكات".

وترأس الإمام الاكبر د. أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم، الخميس، فى العاصمة البريطانية لندن، الاجتماع الدورى لمجلس حكماء المسلمين، والذى يتزامن مع مرور أربعة أعوام على تأسيس المجلس، كما يتزامن مع اختتام فعاليات منتدى شباب صناع السلام الذى نظمه المجلس بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة الإنجليكية فى بريطانيا.



الأسقف جاستن ويلبى والأمام الأكبرعلى هامش منتد ى شباب السلام



جون كاسن هناك من يفكر أن الأديان مصدرا للمشاكل ولكنها طريقا لحلها