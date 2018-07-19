video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 06:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الصينى: الإمارات نموذج مثالى للتنمية والازدهار فى العالم العربى

الخميس، 19 يوليه 2018 05:45 م
الرئيس الصينى: الإمارات نموذج مثالى للتنمية والازدهار فى العالم العربى الرئيس الصينى- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

قال الرئيس الصينى شى جين بينج، إن دولة الإمارات تعتبر نموذجا مثاليا للتنمية والازدهار فى العالم العربي، وتلعب دورا إيجابيا فى صيانة وتعزيز السلام والاستقرار فى المنطقة.

وأضاف بينج - فى كلمة له لدى وصوله إلى مطار الرئاسة فى العاصمة الإماراتية أبوظبى وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 34 عاما.. ظلت الصين والإمارات تتعاملان مع بعضهما البعض بالاحترام والمساواة وشهدت العلاقات الثنائية تطورا كبيرا وحقق التعاون العملى فى كافة المجالات إنجازات مثمرة.

وتابع أن الجانب الصينى يولى اهتماما بالغا لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية الإماراتية ويحرص على العمل سويا مع الجانب الإماراتى على مواصلة توسيع وتعميق التعاون المتبادل المنفعة بين البلدين فى كافة المجالات فى إطار بناء (الحزام والطريق) بما يرتقى بالعلاقات الصينية الإماراتية إلى مستويات أعلى.

وأعرب عن تطلعه للقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقادة دولة الإمارات؛ لتبادل وجهات النظر بشكل معمق حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن هذه الزيارة ستحقق نجاحا تاما وتعزز الصداقة بين البلدين والشعبين بفضل الجهود المشتركة من الجانبين.

من جانبهم، رحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس الصيني، معربين عن سعادتهما بزيارته متطلعين إلى أن تسهم الزيارة فى التأسيس لمرحلة جديدة من التعاون والعمل المشترك بما يلبى تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين، مشيرين إلى الدور الهام الذى تقوم به الصين فى الملفات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية وركائز التفاهم والتنسيق والتشاور مع دولة الإمارات بما يخدم الأمن والسلام والتنمية فى المنطقة والعالم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس الصينى يصل الإمارات فى زيارة تستغرق 3 أيام

شى جين بينج أول رئيس صينى يزور الإمارات منذ 29 عاما

الرئيس الصينى

الإمارات

العالم العربي

اخبار الامارات




لا تفوتك
بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة