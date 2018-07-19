الخزانة الأمريكية: روسيا لم تعد ضمن أكبر حاملى الدين الامريكى

أ ف ب

لم تعد روسيا على لائحة أكبر الجهات الدولية الحاملة لسندات خزينة أمريكية، وذلك بحسب تقرير نشرته وزارة الخزانة الامريكية الثلاثاء.

وكانت موسكو تملك فى مايو 14,9 مليار دولار من سندات الخزينة الامريكية ولم تعد بالتالى على قائمة الجهات الـ33 الأكبر المالكة للدين الامريكى والتى تنشرها وزارة الخزانة بشكل منتظم.

وكانت روسيا لا تزال ضمن القائمة فى أبريل فى المرتبة الـ22 عندما كانت تملك 48,7 مليار دولار من السندات الامريكية.

وفى مارس، كانت موسكو فى المرتبة الـ16 من الترتيب مع 96,05 مليار دولار بعد ـن كانت تملك أكثر من مئة مليار دولار بين أبريل وديسمبر 2017.

ولم توضح وزارة الخزانة التى تنشر بياناتها بفارق شهرين، ما هى المرتبة التى باتت تحتلها روسيا على هذه اللائحة.