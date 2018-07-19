الجيش اليمنى يحرر قرية مزهر ويحاصر ميليشيا الحوثى فى باقم بصعدة

(أ ش أ)

ذكرت مصادر عسكرية يمنية بأن قوات الجيش الوطنى اليمنى تمكنت من تحرير قرية مزهر وتحاصر مليشيات الحوثى الانقلابية فى مركز مديرية باقم فى صعدة من جميع المحاور.

وأشارت المصادر ، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية، إلى تمكن الجيش اليمنى بدعم من قوات التحالف العربى من السيطرة على سد باقم وتحرير سلسلة جبال العبد فى صعدة، وكبدت ميليشيا الحوثى قتلى بالعشرات فى محور آزال.

وسيطرت القوات اليمنية على الطريق الرابط بين قرية مزهر ومركز مديرية باقم والسيطرة على السد المائى لباقم.

وأسفرت المواجهات فى صعدة عن مصرع 30 مسلحا من ميليشيا الحوثى وفرار العديد من عناصر الحوثي.

وكانت قد دمرت مقاتلات التحالف العربى آليات عسكرية، تابعة لميليشيات الحوثى فى صعدة بالتزامن مع تقدم للجيش الوطنى اليمنى فى عمق صعدة من 3 محاور، وحقق الجيش الوطنى اليمنى تقدما فى جبهة الملاحيظ.