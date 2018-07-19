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"التعليم" تقرر مد فترة التقديم لمدارس المتفوقين

الخميس، 19 يوليه 2018 05:31 م
"التعليم" تقرر مد فترة التقديم لمدارس المتفوقين طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه نظرًا للصعوبات التى واجهت بعض الطلاب عند طباعة استمارات التقديم لمدارس المتفوقين في "العلوم والتكنولوجيا"، و"عين شمس" تم مد فترة التقدم. 

 وأعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، بحسب بيان صحفى، منذ قليل، مد فترة التقديم لمدارس المتفوقين في "العلوم والتكنولوجيا"، و"عين شمس" حتى السبت 21/7/2018 الساعة الرابعة عصرًا لإتاحة الفرصة للطلاب للدخول على الموقع، وطباعة الاستمارات المطلوبة.

 


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