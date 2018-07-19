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الخميس، 19 يوليه 2018 02:09 م
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إحصاءات بريطانية تكشف: ارتفاع جرائم القتل فى إنجلترا وويلز

الخميس، 19 يوليه 2018 01:42 م
إحصاءات بريطانية تكشف: ارتفاع جرائم القتل فى إنجلترا وويلز الشرطة البريطانية ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)
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كشفت إحصاءات رسمية بريطانية اليوم الخميس، عن ارتفاع فى جرائم القتل والجرائم التى يتم فيها استخدام الآلات الحادة فى إنجلترا وويلز.

وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانى أنه فى 12 شهرا حتى مارس الماضى، سجلت الشرطة البريطانية فى إنجلترا وويلز ما مجموعه 5.5 مليون جريمة، بزيادة بنسبة 11% مقارنة مع العام السابق.

وباستثناء الحالات المرتبطة بالهجمات الإرهابية وكارثة هيلزبورو - هى حادثة تدافع ودهس بين الجماهير وقعت فى 15 أبريل 1989 فى ملعب هيلسيبرة خلال مباراة كرة قدم بين نوتينجهام فورست و نادى ليفربول ضمن الدور نصف النهائى من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم - ارتفع عدد جرائم القتل المسجلة بنسبة 12% على أساس سنوي، من 627 إلى 701.

كما سجلت الشرطة 40147 جريمة تشمل استخدام سكين أو أداة حادة فى العام حتى مارس، بزيادة قدرها 16% عن 2016 /2017 وأكبر عدد منذ 2010/ 2011.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أنه "على مدى العقود الأخيرة، شهدنا انخفاضا فى المستويات الإجمالية للجريمة، وهو اتجاه يبدو الآن أنه يحقق الاستقرار".

وقالت كارولين يويل من مكتب الإحصاءات الوطنية " أن معظم الناس لا يعانون من الجريمة.. وتظهر أرقام اليوم صورة ثابتة إلى حد ما فى إنجلترا وويلز لمعظم أنواع الجرائم ،" واستدركت " ومع ذلك، فإن الارتفاع الأخير فى جرائم الأسلحة هو أصغر بكثير مما كان يُنظر إليه من قبل .. لقد شهدنا أيضا زيادات مستمرة فى بعض جرائم السرقة مثل السرقة المتعلقة بالمركبات والسطو، فى حين انخفضت الجرائم الإلكترونية".

 


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