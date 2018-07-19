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الخميس، 19 يوليه 2018 11:44 ص
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إحالة 45 طبيبا وموظفا للتحقيق لتركهم العمل بمستشفى البياضية بالأقصر

الخميس، 19 يوليه 2018 09:48 ص
إحالة 45 طبيبا وموظفا للتحقيق لتركهم العمل بمستشفى البياضية بالأقصر محافظة الاقصر- ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت راندا محمد سيف الدين مدير الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بمحافظة الأقصر، أنه فى ضوء ضمان انضباط منظومة العمل بكافة الجهات الحكومية، تم تكليف مفتشى الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالمرور على مستشفى البياضية لمتابعة مدى التزام الأطباء والتمريض والإداريين والعمال.

وأضافت راندا محمد سيف الدين – فى بيان صحفى – أنه بالمرور على المقر القديم لمستشفى البياضية بجوار مقر مجلس المدينة تمت إحالة 37 موظفا ما بين أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمال للشئون القانونية 14 منهم للغياب، و 23 لترك العمل دون سند قانونى، كما أنه خلال المرور على المقر المؤقت لمستشفى البياضية بوحدة نجع عبد العزيز بالبغدادى تمت إحالة 28 موظفا ما بين أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمال للشئون القانونية 25 منهم للغياب ، و 3 لترك العمل دون أى سند قانونى .

وأضافت مدير الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بمحافظة الأقصر، أنه خلال التفتيش بالمستشفى تم تدوين ملاحظات حول وجود نقص فى الأدوية وأعطال فى بعض الأجهزة وكذلك إهمال فى أعمال الصيانة الخاصة بالسباكة ، وتم الاكتفاء بلفت نظر المسئول فقط بهذه الملاحظات.

وأكدت على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل وذلك تنفيذا لتكليفات محافظ الأقصر محمد بدر، بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.


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