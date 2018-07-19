إحالة المتهم بذبح طفلة أوسيم داخل مسجد بعد فشله فى اغتصابها للجنايات

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة المتهم بذبح طفلة داخل حمام مسجد بإحدى القرى بمنطقة أوسيم، بعد فشله فى اغتصابها إلى محكمة جنايات الجيزة؛ لمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وكانت تحقيقات النيابة كشفت، أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط المتهم بارتكاب الجريمة، من خلال تتبع وفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمسجد، بالإضافة إلى فحص عدة كاميرات أخرى بالشارع الذى شهد وقوع الجريمة، وتبين أنه شاب فى العقد الثالث من عمره ومقيم بمنطقة أوسيم.

كان مركز شرطة أوسيم، تلقى بلاغا بالعثور على جثة طفلة داخل حمام مسجد، فانتقل الرائد مصطفى مخلوف رئيس مباحث أوسيم، والنقيب محمد حبيب إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مصابة بجرح ذبحى بالرقبة.

وتوصل رجال المباحث لهوية الطفلة، وتبين أنها "ميادة. ر.ش" تقيم بالقرية، ابنة عامل تركيب سيراميك، اكتشف غياب ابنته المجنى عليها، وأثناء البحث عنها تم العثور عليها مذبوحة داخل حمام مسجد، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.