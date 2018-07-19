أمن القاهرة يحبط محاولة سرقة مواد بترولية من خط بترول فى مدينة بدر

إبراهيم أحمد – أحمد حربى

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة محاولة عاطلين سرقة المواد البترولية من خط بترول فى مدينة بدر.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بدر بطريق جنيف الكائن بين طريقى السويس، الإسماعيلية بدائرة القسم تلاحظ له توقف سيارة " بدون لوحات معدنية "، يعلوها فنطاس وقيام شخصان بتعبئة مواد بترولية من خط بترول كائن بذات الطريق، وبضبطهما تبين إنهما كلا من "ممدوح.س.س" 29 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 4 قضايا، و"محمود .ع.ا" 28 سنة.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاح نارى "بندقية آلية عيار 7.62 ×39 مم" مطموسة الأرقام، و2 خزينة وبداخلهما 10 طلقات من ذات العيار، وبمناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة المواد البترولية من خط البترول الكائن بالمنطقة محل الضبط لصالح شخص يدعى عودة ومقيم بمنطقة السلام "ولا يعلما باقى بياناته" جارى تحديده وضبطه، وأضاف الأول بحيازته للسلاح النارى المضبوط بحيازته بقصد الدفاع، وجار استكمال فحص السيارة المضبوطة لتحديد مالكها، فتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة، وتطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.