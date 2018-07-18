13 مركزا متخصصا ومستشفى جامعى بالمنصورة تستقبل 3 ملايين ونصف حالة سنويا

الدقهلية شريف الديب

اشتهرت مدينة المنصورة بلقب عروس الدلتا بجانب الشهرة الواسعة التى اكتسبتها بسبب المراكز الطبية المتخصصة التابعة لجامعة المنصورة والتى ذاع صيتها خارج القطر المصرى، وخروج علماء نوابغ فى جميع المجالات الطبية التى دفعت بقوة إلى احتلال المنصورة شهرة طبية عالمية .

كان مركز المسالك البولية والكلى والمعروف باسم مستشفى غنيم ، نسبة إلى الدكتور محمد غنيم مؤسس المركز ورائد زراعة الكلى فى الشرق الأوسط ، أحد العلامات المضيئة فى الطب على مستوى العالم بسبب نتائجه المبهرة والخدمة الطبية التى تضاهى الدول الأوروبية المتقدمة.

ويقول الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية طب المنصورة ، إن جامعة المنصورة تضم 9 مراكز طبية عالمية متخصصة فى مجالات متعددة، وثلاثة مستشفيات تقدم الخدمة لحوالى 3 ملايين ونصف مريض خلال العام ، مؤكدا أن البنية التحتية للجامعة والمراكز الطبية قوية ، ولكن دائما ما تحتاج إلى دعم للاستمرار فى تقديم مستويات طبية مرضية للمرضى.

وأضاف أن سمعة المراكز الطبية والمستشفيات بجامعة المنصورة كانت سببا فى مضاعفة إقبال المرضى من جميع المحافظات ، فنحن نستقبل مرضى من شمال وجنوب سيناء ومحافظات الصعيد بالإضافة إلى الدلتا.

أكد عبد الهادى أن مركز الكلى به 286 سريرا، وبلغ عدد العمليات الجراحية 12085 حالة ، وإجمالى حالات الآشعة 187072، و إجمالى حالات تحاليل 1.282.212 ،وبلغ عدد جلسات غسيل الكلوى 13857 جلسة ، وبلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 309 741 حالة ، وإجمالى حالات الدخول 13465 حالة.

وأشار عميد طب ، إلى أن الجامعة تمتلك كوادر كبيرة فى تخصصات دقيقة تمتاز بها عن باقى الجامعات ، مضيفا أن مستشفى جامعة المنصورة تمتلك 1550 سريرا، وبلغ عدد المترددين على العيادة خارجية 400 ألف مريض سنويا ، عدد المترددين داخلى 60 ألف مريض ، كما أن مستشفى الباطنة به 208 أسرة و 350 سريرا بالمبنى الجديد ، ووصل عدد المترددين على العيادات 680 ألف و88 مريضا ، و المترددين على الاستقبال 216 ألفا و254 حالة، وبلغ عدد حالات الدخول 15962 حالة ، وبوحدة المناظير 5999 حالة ، وعدد حالات الآشعة 14273 حالة ، وحالات المعامل 357155.

ويقول عميد كلية الطب إن مستشفى الأطفال تعد من المراكز صاحبة السمعة الجيدة فى الأوساط الطبية لما تقدمه من خدمات للمرضى الأطفال مع برامج ترفيهية ، ويوجد بالمستشفى 321 سريرا ، وبلغ عدد حالات الدخول إلى 9910 حالة ، وبلغ عدد المترددين على العيادة الخارجية 130 ألف و441 طفلا ، والمترددين على الاستقبال 126455 مريض.

أما مركز الجهاز الهضمى فهو يتصدر قائمة أفضل عشرة مراكز طبية متخصصة على مستوى العالم ويضم أطباء مميزين عالميا ، وعلى رأسهم الدكتور محمد عبد الوهاب رائد زراعى الكبد ، وهو المركز الوحيد المتخصص فى زراعة الكبد ، ويتم حاليا بناء وحدة كاملة مستقلة لزراعة الكبد للقضاء على قوائم الانتظار به.

وأشار إلى أن الجهاز الهضمى به 177 سريرا ، وبلغ عدد إجمالى المترددين على المركز شامل العمليات والاستقبال سنويا 2.442.489 ، مضيفا أن مركز الأورام يقدم الخدمة إلى جميع المرضى بالمحافظات المختلفة ومقصدا لجميع المرضى للثقة الكبيرة فى القائمين عليه ، وقد بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 99983 مريض ، وبلغ عدد حالات الداخلى 35915 مريضا ، و بلغ عدد العمليات بالمركز 4103 عملية.

وفى جراحة العظام وصل عدد المترددين إلى 33556 حالة، وفى النساء والتوليد بلغ عدد المترددين 14747 حالة ، وبجراحة المخ والأعصاب بلغ عدد المترددين إلى 45 ألفا و910 حالات، أما مستشفى الطوارئ والتى تعد من أهم المستشفيات التى تستقبل الحالات على مدار 24 ساعة من جميع المحافظات المجاورة يوجد به 165 سرير ا، وبلغ عدد الحالات بالاستقبال 139 ألفا و583 حالة وبلغ عدد حالات الدخول 13 ألفا و324 حالة ، بالإضافة إلى دخول 13 ألفا و324 حالة بإجمالى عدد عمليات 6173 حالة.

ويعد مركز طب وجراحة العيون أحد أهم المراكز الطبية بالمنصورة ، والذى يقدم خدمة طبية متميزة تحت قيادة الدكتور طارق محسن رئيس المركز ، ويزوره المرضى من كل حد وصوب ، ويوجد به عدد من الأساتذة المتميزين بمجال العيون بالإضافة إلى أحدث الأجهزة الطبية ، ويوجد بالمركز 174 سريرا ، ويستقبل 11452 حالة ، وبلغ عدد المترددين 49857 حالة ، بينهم حالات دخول بلغت 6503، و إجراء عمليات لـ 13656.















































