video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"يورونيوز": توقيع أوروبا واليابان اتفاق تجارى حر ضربة لسياسة ترامب العدائية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 09:14 ص
"يورونيوز": توقيع أوروبا واليابان اتفاق تجارى حر ضربة لسياسة ترامب العدائية زعماء الاتحاد الأوروبى
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

وقع الاتحاد الأوروبى اتفاق تجارى حر مع اليابان، مشيرا إلى كون هذا الاتفاق هو أكبر تفاوض فى تاريخ الاتحاد الأوروبى، وذلك لكونه يغطى ثلث الاقتصاد العالمى، ويسخدم أكثر من 600 مليون إنسان، حسبما قالت شبكة يورونيوز الإخبارية المعنية بالشأن الأوروبى.

ووفقا للشبكة نفسها، وصف البعض هذا الاتفاق بكونه "ضربة" للسياسة العدائية التى يتبناها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجاه أوروبا فى الفترة الأخيرة.

وتم توقيع الاتفاق بحضور رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك وكذلك رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بالإضافة إلى رئيس الوزراء اليابانى شينزو ابى، حيث تم توقيع الاتفاق فى طوكيو صباح أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق قريبا من قبل المفوضية الأوروبية.

وقالت المصادر الصحفية فى أوروبا، بإن الاتفاق يشمل إنشاء منطقة تبادل حر تشمل تقريبا ثلث الناتج المحلى الإجمالى فى العالم، وبذلك يخلق أكبر منطقة اقتصادية مفتوحة فى العالم، وذلك فى الوقت الذى ظهرت فيه مخاوف من اندلاع حروب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب الحكيم.. نصائح الرئيس الأمريكى فى لحظات التجلى.. قاض الاتحاد الأوروبى يا ماى.. وعزيزى كيم حسّن سلوك.. والحاكم الأمريكى العجوز ينصح دونالد الشاب بعدم الترشح للرئاسة.. ورسالة لأنصاره لا تهدروا أوقاتكم هباءً

رئيس الصومال: شراكتنا مع الاتحاد الأوروبى تهدف للاستقرار السياسى والأمنى.. فيديو

فيديو.. الاتحاد الأوروبى: ندعم الصومال على المستوى الأمنى والسياسى والاقتصادى

اوروبا

الاتحاد الاوروبى

التعاون التجارى

المفوضية الاوروبية

اخبار العالم




لا تفوتك
تعرف على ترتيب مجموعة الأهلى بعد فوزه على تاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلى بعد فوزه على تاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

الزراعة: ما نزرعه من أرز يحقق الاكتفاء الذاتى.. وسعره لن يرتفع

الزراعة: ما نزرعه من أرز يحقق الاكتفاء الذاتى.. وسعره لن يرتفع

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

فيديو.. رئيس شعبة الدخان: نعمل على إنتاج سجائر جديدة لمحدودى الدخل

فيديو.. رئيس شعبة الدخان: نعمل على إنتاج سجائر جديدة لمحدودى الدخل

المتحدث باسم البرلمان: التصويت على إسقاط العضوية سيشمل 3 أو 4 نواب

المتحدث باسم البرلمان: التصويت على إسقاط العضوية سيشمل 3 أو 4 نواب

"التنمية المحلية": نعد إجراءات تعميم مشروع عربات الطعام بالمحافظات

"التنمية المحلية": نعد إجراءات تعميم مشروع عربات الطعام بالمحافظات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة