"يورونيوز": توقيع أوروبا واليابان اتفاق تجارى حر ضربة لسياسة ترامب العدائية

كتب: أحمد علوى

وقع الاتحاد الأوروبى اتفاق تجارى حر مع اليابان، مشيرا إلى كون هذا الاتفاق هو أكبر تفاوض فى تاريخ الاتحاد الأوروبى، وذلك لكونه يغطى ثلث الاقتصاد العالمى، ويسخدم أكثر من 600 مليون إنسان، حسبما قالت شبكة يورونيوز الإخبارية المعنية بالشأن الأوروبى.

ووفقا للشبكة نفسها، وصف البعض هذا الاتفاق بكونه "ضربة" للسياسة العدائية التى يتبناها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجاه أوروبا فى الفترة الأخيرة.

وتم توقيع الاتفاق بحضور رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك وكذلك رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بالإضافة إلى رئيس الوزراء اليابانى شينزو ابى، حيث تم توقيع الاتفاق فى طوكيو صباح أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق قريبا من قبل المفوضية الأوروبية.

وقالت المصادر الصحفية فى أوروبا، بإن الاتفاق يشمل إنشاء منطقة تبادل حر تشمل تقريبا ثلث الناتج المحلى الإجمالى فى العالم، وبذلك يخلق أكبر منطقة اقتصادية مفتوحة فى العالم، وذلك فى الوقت الذى ظهرت فيه مخاوف من اندلاع حروب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.