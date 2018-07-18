وفد برلمانى كورى جنوبى يزور واشنطن لبحث نووى بيونج يانج

سول (أ ش أ)

توجه وفد برلمانى كورى جنوبى، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن فى إطار الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز أجندة سول الأمنية والاقتصادية مثل نزع السلاح النووى والتعريفة الجمركية للسيارات.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أنه خلال الجولة التى تستمر ستة أيام، يعتزم قادة الأحزاب الخمسة من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة للاجتماع مع قادة الكونجرس الأمريكى، مثل زعيم الأغلبية فى مجلس النواب كيفين ماكارثى ورئيس لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب إد رويس ، واللجنة الفرعية للشؤون الخارجية فى مجلس إدارة آسيا والمحيط الهادئ تيد يوهو والسناتور إدوارد ماركى ، العضو البارز فى اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ حول شرق آسيا والمحيط الهادئ.

ويلتقى الوفد أيضا مع كبار المسؤولين الحكوميين مثل نائب وزير الخارجية جون سوليفان ووكيل وزارة الدفاع جون رود ، بالإضافة إلى خبراء الأمن فى شبه الجزيرة الكورية فى معهد الولايات المتحدة للسلام وقادة الأعمال.