وزير مالية كوريا الجنوبية يحذر من تداعيات الحرب التجارية الاميركية-الصينية

أ ف ب

حذّر وزير مالية كوريا الجنوبية كيم دونج يون، اليوم الأربعاء، من تداعيات خطيرة على سول لحرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين، مخفضا توقعات النمو لهذا العام.

ويُتوقع ان يحقق الاقتصاد الكورى الجنوبي نموا بنسبة 2,9 بالمئة، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نمو بنسبة 3%، بحسب الوزير الكورى الجنوبى، عازيا ذلك إلى تباطؤ الطلب المحلى والخارجى وارتفاع نسبة البطالة.

وتشكل التوقعات الاخيرة تراجعا مقارنة بالارقام التى سجلت العام الماضى حين حققت كوريا الجنوبية، التى تحتل المرتبة الحادية عشرة على قائمة أكبر اقتصادات العالم، نموا بنسبة 3,1%.

ويأتى ذلك فى توقيت يشهد مواجهة حادة بين أكبر شريكين تجاريين لسول، حيث فرضت واشنطن وبكين رسوما جمركية عالية متبادلة على بضائع بمليارات الدولارات.

وقال كيم "لا يبدو أننا مقبلون على أوضاع اقتصادية مشرقة".

وتابع الوزير أن "الأوضاع قد تسوء إذا اتسع القلق فى الأسواق المالية العالمية بسبب الخلاف (التجارى) بين الولايات المتحدة والصين... من دون تحسن مؤشرات الاسواق والشركات".

وتعهد كيم بـ"مراقبة أوضاع التجارة الدولية عن كثب بما في ذلك الخلاف التجارى الامريكى الصينى" وأعلن عن إجراءات للتشجيع على خلق فرص العمل وتحفيز إنفاق الأسر.