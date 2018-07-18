وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء اليوم، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح برأس غارب بقدرة 500 ميجاوات، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلى اتحاد شركات (TOYOTA TSUSHO – ORASCOM – ENGIE) المنفذة للمشروع.

وعقب التوقيع أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ نحو 650 مليون دولار، ومن المتوقع أن يسهم فى إنتاج طاقة تقدر بحوالى 2 مليار ك.و.س سنوياً، فضلا عن تحقيق وفر فى الوقود بنحو 420 ألف طن بترول مكافئ، ما يسهم فى خفض معدل الانبعاثات بحوالى 1.1 مليون طن ثانى أكسيد الكربون.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن المشروع يأتى فى إطار جهود الدولة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، الفحم النظيف، غاز..).



































































