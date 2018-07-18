نيابة منيا القمح تقرر تشريح جثة شاب توفى بعد توثيقه من قبل أسرته

الشرقية- فتحية الديب

قررت منيا القمح، برئاسة محمد المراكبي رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، تشريح جثة شاب توفى بعد توثيقه بالحبال من قبل أفراد أسرته لمنعه من الخروج وتعاطى مخدر الاستروكس.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوفاة" عاطف. ح. ط" 18 سنة مقيم قرية سنهوت مركز منيا القمح.

وتبين من التحريات الأولية، قيام شقيق والد المجنى عليه، بتوثيقه بالحبال داخل غرفته، ومنعه من الخروج من المنزل بسبب تعاطيه مخدر الإستروكس، أنه مدمن مخدرات وتوفى أثر ذلك، وبمناظرة الجثة وجد أثار لتوثيق الحبال على جسد المجنى عليه، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.