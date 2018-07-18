ننشر صور إنقاذ البحرية الإسبانية لـ 328 مهاجرا من البحر المتوسط

تصوير ( رويترز)

أعلنت خدمات الإنقاذ البحرى فى إسبانيا إنقاذ 328 مهاجرا على الأقل من البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى شواطئ القارة الأوروبية على الرغم من التيارات المائية القوية فى منطقة مضيق جبل طارق.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية أمس الثلاثاء، عن خدمات الإنقاذ قولها إنه تم العثور على 82 مهاجرا، من بينهم 16 سيدة و3 أطفال، على متن قارب كان يحاول الإبحار فى مياه المضيق العاتية.

وأضافت الخدمة أنه عُثر اليوم أيضا على قوارب أخرى تحمل 189 مهاجرا فى شرق البحر المتوسط، مضيفة أن مجموعة أخرى من المهاجرين تتألف من 57 شخصا نزلت فى جزيرة "البوران" الإسبانية حيث قام الجنود الإسبان بتقديم المساعدة والعون لهم.

وكانت منظمة الهجرة الدولية قد أعلنت - فى وقت سابق اليوم - وصول أكثر من 18 ألف مهاجرا إلى إسبانيا بحرا منذ بداية العام الجارى وحتى منتصف شهر يوليو الحالى.



إنقاذ البحرية الإسبانية للمهاجرين



جانب من عمليات الإنقاذ



جانب من إنقاذ المهاجرين



محاولات إنقاذ المهاجرين



جانب من تعامل البحرية الإسبانية مع مركب المهاجرين



سلطات البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين



محاولات البحرية الإسبانية إنقاذ مهاجرين



جانب من عمليات الإنقاذ



المهاجرين الذين تم إنقاذهم



المهاجرين بعد إنقاذهم