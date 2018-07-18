video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ننشر صور إنقاذ البحرية الإسبانية لـ 328 مهاجرا من البحر المتوسط

الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:54 ص
ننشر صور إنقاذ البحرية الإسبانية لـ 328 مهاجرا من البحر المتوسط البحرية الإسبانية
تصوير ( رويترز)
إضافة تعليق

أعلنت خدمات الإنقاذ البحرى فى إسبانيا إنقاذ 328 مهاجرا على الأقل من البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى شواطئ القارة الأوروبية على الرغم من التيارات المائية القوية فى منطقة مضيق جبل طارق.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية أمس الثلاثاء، عن خدمات الإنقاذ قولها إنه تم العثور على 82 مهاجرا، من بينهم 16 سيدة و3 أطفال، على متن قارب كان يحاول الإبحار فى مياه المضيق العاتية.

وأضافت الخدمة أنه عُثر اليوم أيضا على قوارب أخرى تحمل 189 مهاجرا فى شرق البحر المتوسط، مضيفة أن مجموعة أخرى من المهاجرين تتألف من 57 شخصا نزلت فى جزيرة "البوران" الإسبانية حيث قام الجنود الإسبان بتقديم المساعدة والعون لهم.

وكانت منظمة الهجرة الدولية قد أعلنت - فى وقت سابق اليوم - وصول أكثر من 18 ألف مهاجرا إلى إسبانيا بحرا منذ بداية العام الجارى وحتى منتصف شهر يوليو الحالى.

إنقاذ البحرية الإسبانية للمهاجرين
إنقاذ البحرية الإسبانية للمهاجرين

 

جانب من عمليات الإنقاذ
جانب من عمليات الإنقاذ

 

جانب من إنقاذ المهاجرين
جانب من إنقاذ المهاجرين

 

محاولات إنقاذ المهاجرين
محاولات إنقاذ المهاجرين

 

جانب من تعامل البحرية الإسبانية مع مركب المهاجرين
جانب من تعامل البحرية الإسبانية مع مركب المهاجرين

 

سلطات البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين
سلطات البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين

 

محاولات البحرية الإسبانية إنقاذ مهاجرين
محاولات البحرية الإسبانية إنقاذ مهاجرين

 

جانب من عمليات الإنقاذ
جانب من عمليات الإنقاذ

 

المهاجرين الذين تم إنقاذهم
المهاجرين الذين تم إنقاذهم

 

المهاجرين بعد إنقاذهم
المهاجرين بعد إنقاذهم

 

البحرية الإسبانية بعد إنقاذ المهاجرين
البحرية الإسبانية بعد إنقاذ المهاجرين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موريتانيا توقف 125 مهاجرًا غير شرعي فى طريقهم إلى إسبانيا

اسبانيا

اخبار اسبانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

البحريه الاسبانيه




لا تفوتك
تعرف على ترتيب مجموعة الأهلى بعد فوزه على تاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلى بعد فوزه على تاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

"التنمية المحلية": نعد إجراءات تعميم مشروع عربات الطعام بالمحافظات

"التنمية المحلية": نعد إجراءات تعميم مشروع عربات الطعام بالمحافظات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

فيديو.. رئيس شعبة الدخان: نعمل على إنتاج سجائر جديدة لمحدودى الدخل

فيديو.. رئيس شعبة الدخان: نعمل على إنتاج سجائر جديدة لمحدودى الدخل

ليست مصر وحدها.. تعرف على قائمة الدول المانحة لجنسيتها.. فرنسا الأغلى

ليست مصر وحدها.. تعرف على قائمة الدول المانحة لجنسيتها.. فرنسا الأغلى

النقد الدولى: النمو القوى فى السوق المصرى يخلق فرص هائلة عبر قطاع خاص نشط

النقد الدولى: النمو القوى فى السوق المصرى يخلق فرص هائلة عبر قطاع خاص نشط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة