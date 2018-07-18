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الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:32 م
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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:10 م
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة موانئ - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة ، بينما غادر 5 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة ، وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة ، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم ، مغادرة 905 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44542 طن من البضائع العامة منها 62 سيارة نقل محملة بـ 3006 طن قمح ، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 4742 ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص. 

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 50900 طن يوريا و 12000 طن سوبر فوسفات و12000 طن علف و3000 طن حديد و5767 طن رمل ، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 303 حاوية مكافئة وحركة الوارد 233 حاوية مكافئة ، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 644 حاوية مكافئة ، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16480 طن حديد و3302 طن فول و7000 طن خردة و1380 طن خشب زان و1202 طن صودا .


 

 


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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

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