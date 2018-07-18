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الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:56 ص
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موظف أمريكى يسير 23 كم إلى عمله على قدميه.. والمدير يكافئه بسيارة جديدة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:00 ص
موظف أمريكى يسير 23 كم إلى عمله على قدميه.. والمدير يكافئه بسيارة جديدة موظف أمريكى - أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)
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اضطر موظف أمريكى لقطع 23 كيلومترا سيرا على قدميه من مدينة هوموود إلى بلهام فى ألاباما فى منتصف الليل بعد تعطل سيارته، كى لا يتأخر عن أول يوم له فى العمل.

واستعد والتر كار ليومه الأول للعمل مع شركة نقل أثاث، وفوجئ بتعطل سيارته يوم الأحد، إلا أنه قرر عدم الاعتذار عن العمل، بحسب صحيفة "تايمز فرى برس" الأمريكية.

وقام كار بالسير مسافة لا تقل عن 23 كيلومترا حتى لا يتأخر عن عمله، وبدأ رحلته طوال الليل يوم الأحد، حتى وصل إلى العمل فى موعده يوم الاثنين.

وأراد كار عدم تفويت يومه الأول فى شركة نقل الأثاث، قبل أن تقله الشرطة فى الرابعة صباحا، حيث أخذوه إلى الإفطار، وأوصلوه إلى أحد المنازل حيث تنتظره مهمة عمله الأولى.

عندما وصل الموظف إلى عمله، وعرف بقية زملائه قصته، أصروا على نشرها فى "فيسبوك"، حتى وصلت إلى لوك ماركلين، وهو المدير التنفيذى للشركة، الذى قرر أن يهدى كار سيارته الحديثة بسبب تفانيه فى العمل.  

 


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