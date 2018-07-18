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الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:40 ص
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مهاب مميش: عبور 249 سفينة قناة السويس بحمولة 16.7 طن خلال 5 أيام

الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:00 ص
مهاب مميش: عبور 249 سفينة قناة السويس بحمولة 16.7 طن خلال 5 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ5 أيام الماضية من الجمعة وحتى أمس الثلاثاء، عبور 249 سفينة بحمولة 16.7 مليون طن.

 

وأكد الفريق مميش، أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحرى، مشيراً إلى نجاح هيئة قناة السويس فى التعامل الإيجابى مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة، وآخرها مشروع قناة السويس الجديدة، فضلاً عن تبنى سياسات تسويقية جديدة نجحت فى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الجمعة عبرت القناة 47 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وأن يوم السبت عبرت القناة 57 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، بينما عبرت أمس الأحد 54 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، كما عبرت يوم الاثنين 37 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن، وعبرت أمس الثلاثاء 54 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ5 أيام فقط إلى 249 سفينة بحمولة 16.7 مليون طن.


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