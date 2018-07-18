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الأربعاء، 18 يوليه 2018 07:22 م
خالد صلاح
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منظمات تطالب السلطات التونسية على استقبال مهاجرين عالقين فى المتوسط

الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:33 م
منظمات تطالب السلطات التونسية على استقبال مهاجرين عالقين فى المتوسط زورق يقل مهاجرين _ صورة أرشيفية
تونس (أ ف ب)
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حضت 4 منظمات غير حكومية السلطات التونسية، الاربعاء على السماح برسو سفينة تجارية تقل 40 مهاجرا، تم انقاذهم بعد ابحارهم من ليبيا، وذلك بعدما رفضت فرنسا وايطاليا ومالطا استقبالهم.

واكدت المنظمات فى بيان مشترك ان المهاجرين الذين يتحدرون من أفريقيا وجنوب الصحراء تاهوا فى عرض البحر المتوسط على متن قارب مطاطى منذ خمسة ايام ورصدتهم السفينة "كارولين 3" التى ارسلها خفر السواحل المالطيون بدون ذكر تاريخ محدد لذلك.

واتصلت السفينة بخفر السواحل فى ايطاليا وفرنسا ومالطا و"قد رفضوا استقبالهم بحجة ان الموانىء التونسية هى الاقرب"، وفقا للمنظمات.

وتكفلت سفينة الشحن "ساروست 5 " التى ترفع علم تونس، امر المهاجرين الذين بينهم ثمانى نساء، وهى تنتظر منذ ليل الاثنين قبالة سواحل منطقة جرجيس (الجنوب التونسى) . 

وأوضحت المنظمات أن "السلطات التونسية لم تأذن بدخولها الميناء مؤكدة ان اى قرار نهائى لم يتخذ بعد"، وطالبت المنظمات الاربع وبينها "المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" السلطات "بالامتثال سريعا لالتزاماتها" بموجب المواثيق الدولية، واتصلت فرانس برس بوزارات الداخلية والخارجية والدفاع التونسية فلم تدل برد نهائى بخصوص مصير السفينة.

 


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