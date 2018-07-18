منح دراسية من هندسة القاهرة للطلاب الـ50 الأوائل على الثانوية العامة

أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن حزمة منح دراسية للطلاب الخمسين الأوائل، وذلك بنظام الساعات المعتمدة على النحو الآتى:
1- تخفيض 100% من قيمة الرسوم الدراسية، للطلاب الخمسين الأوائل على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، تخصص رياضيات، مع شرط الحصول على متوسط نقاط تراكمى 3.60 بداية كل فصل دراسى رئيسى لاحق.
2- %50 تخفيض من قيمة الرسوم الدراسية للطلاب الخمسين الأوائل على الثانوية العامة الذين يحققون متوسط نقاط تراكمى 3.50 وأقل من 3.60 فى بداية كل فصل دراسى.
3- %50 تخفيض من قيمة الرسوم الدراسية للطلاب من غير أوائل الثانوية العامة الذين يحققون متوسط نقاط أكثر 3.60 بداية كل فصل دراسى.
4- %25 تخفيض من قيمة الرسوم الدراسية للطلاب من غير أوائل الثانوية العامة، الذين يحققون متوسط نقاط تراكمى أكثر من 3.50 وأقل من 3.60 بداية كل فصل دراسى.
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