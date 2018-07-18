video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

منح دراسية من هندسة القاهرة للطلاب الـ50 الأوائل على الثانوية العامة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:47 ص
منح دراسية من هندسة القاهرة للطلاب الـ50 الأوائل على الثانوية العامة جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق

أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن حزمة منح دراسية للطلاب الخمسين الأوائل، وذلك بنظام الساعات المعتمدة على النحو الآتى:

 

1- تخفيض 100% من قيمة الرسوم الدراسية، للطلاب الخمسين الأوائل على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، تخصص رياضيات، مع شرط الحصول على متوسط نقاط تراكمى 3.60 بداية كل فصل دراسى رئيسى لاحق.

2- %50 تخفيض من قيمة الرسوم الدراسية للطلاب الخمسين الأوائل على الثانوية العامة الذين يحققون متوسط نقاط تراكمى 3.50 وأقل من 3.60 فى بداية كل فصل دراسى.

3- %50 تخفيض من قيمة الرسوم الدراسية للطلاب من غير أوائل الثانوية العامة الذين يحققون متوسط نقاط أكثر  3.60 بداية كل فصل دراسى.

4- %25 تخفيض من قيمة الرسوم الدراسية للطلاب من غير أوائل الثانوية العامة، الذين يحققون متوسط نقاط تراكمى أكثر من 3.50 وأقل من 3.60 بداية كل فصل دراسى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعات العاصمة تخصص 13 معملا لتنسيق رغبات طلاب المرحلة الأولى.. 975 جهازا لتسجيل الرغبات إلكترونيا.. "الخشت": 5 معامل بجامعة القاهرة تقدم خدماتها بالمجان.. ومجموعات من الأمن الإدارى لتأمين المقر الرئيسى العملية

منح دراسية

كلية الهندسة

جامعة القاهرة

الثانويه العامه

نتيجه الثانويه العامه




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة