منح دراسية من هندسة القاهرة للطلاب الـ50 الأوائل على الثانوية العامة

كتب وائل ربيعى

أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن حزمة منح دراسية للطلاب الخمسين الأوائل، وذلك بنظام الساعات المعتمدة على النحو الآتى:

1- تخفيض 100% من قيمة الرسوم الدراسية، للطلاب الخمسين الأوائل على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، تخصص رياضيات، مع شرط الحصول على متوسط نقاط تراكمى 3.60 بداية كل فصل دراسى رئيسى لاحق.

2- %50 تخفيض من قيمة الرسوم الدراسية للطلاب الخمسين الأوائل على الثانوية العامة الذين يحققون متوسط نقاط تراكمى 3.50 وأقل من 3.60 فى بداية كل فصل دراسى.

3- %50 تخفيض من قيمة الرسوم الدراسية للطلاب من غير أوائل الثانوية العامة الذين يحققون متوسط نقاط أكثر 3.60 بداية كل فصل دراسى.

4- %25 تخفيض من قيمة الرسوم الدراسية للطلاب من غير أوائل الثانوية العامة، الذين يحققون متوسط نقاط تراكمى أكثر من 3.50 وأقل من 3.60 بداية كل فصل دراسى.