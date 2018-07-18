مكتب الرئيس الإيرانى يكشف عن طلب "ترامب" لقاء روحانى فى نيويورك

كتبت إسراء أحمد فؤاد

كشف محمود واعظي مسئول مكتب الرئيس الإيرانى، عن طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لقاء الرئيس حسن روحانى فى نيويورك، كما كشف عن تعديلات وزارية مرتقبة فى فريق الرئيس الاقتصادى.

وبحسب وكالة مهر الإيرانية، قال المسئول الإيرانى إنه "خلال الزيارة التى قام بها روحانى إلى نيويورك للجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب ترامب 8 مرات من الفريق الإيرانى الاجتماع بروحانى".

وفى سياق آخر، بشأن التعديلات الوزارية المرتقبة فى حكومة روحانى، قال واعظى نظرا للظروف الجديدة التى تشهدها البلاد بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووى يجب أن يكون لدى أعضاء الحكومة برامج جيدة، وصرح "يدرس روحانى هذا الموضوع".

وأكد واعظي على وجود تعديلات مرتقبة داخل الفريق الاقتصادى للحكومة، دون تسمية الوزراء أو المسئولين الذين سيتم تغييرهم أو عددهم، مشيرا إلى أن روحانى يجرى دراسة حاليا حول أسماء مرشحة لإجراء تعديلات وزارية.