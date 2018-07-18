video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 14 شخصا فى انفجار سيارة مفخخة بريف درعا

الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:45 م
مقتل 14 شخصا فى انفجار سيارة مفخخة بريف درعا جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
لندن(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا بريف درعا الغربى فى انفجار سيارة مفخخة.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن - فى تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء "إن الحادث وقع جراء انفجار سيارة ملغومة فى منطقة جاسم بريف درعا الغربى جنوبى سوريا".

من ناحية أخرى، نشرت مصادر إعلامية سورية مقطع فيديو مصورا يتناول حطام طائرة مسيرة مجهولة المصدر، أسقطتها الدفاعات الجوية الأمريكية بالقرب من بلدة المشوح جنوب الشدادى فى المنطقة الريفية بين محافظتى الحسكة ودير الزور الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

من جانب أخر ارتفعت حصيلة قتلى قصف استهدف بلدة نوى فى ريف درعا الشمالى إلى 21 قتيلا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سوريا: اتفاق لتحرير ما تبقى من مختطفى قرية اشتبرق والآلاف من بلدتى كفريا والفوعة

الدفاع الروسية تعلن عودة 100 من أفراد الشرطة العسكرية من سوريا

سوريا

الحرب فى سوريا

ريف درعا

قوات سوريا الديمقراطيه




لا تفوتك
وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور

وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور

الحكومة: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد 2% لطلاب شمال سيناء

الحكومة: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد 2% لطلاب شمال سيناء

حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو

حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو

الصاعدون والهابطون فى ليلة إحياء أمال الأهلى فى التأهل لربع نهائى أفريقيا.. كارتيرون وأزارو وكوليبالى ومعلول ومحارب فى طابور الناجحين.. ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وسعد سمير "علامات استفهام" رغم ثلاثية بطل بتسوانا

الصاعدون والهابطون فى ليلة إحياء أمال الأهلى فى التأهل لربع نهائى أفريقيا.. كارتيرون وأزارو وكوليبالى ومعلول ومحارب فى طابور الناجحين.. ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وسعد سمير "علامات استفهام" رغم ثلاثية بطل بتسوانا

"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة