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معامل التنسيق بهندسة القاهرة: انتظام تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:28 ص
معامل التنسيق بهندسة القاهرة: انتظام تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى تنسيق إلكترونى
وائل ربيعى
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أكد عبد الحميد حسن، المشرف على معامل الحاسب الآلى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى من منتظمة، موضحا أن عدد طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات بلغ حوالى 600 طالب وطالبة حتى الآن.

وأضاف عبد الحميد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن موظفى المعامل يقدمون الإرشادات لطلاب التنسيق وينسقون الرغبات لهم، موضحا أنه يلزم على الطالب ملء استمارة الرغبات كاملة قبل مغادرة المعمل.

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبا، 126807 طلاب.


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تنسيق الجامعات 2018.. 65 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى

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