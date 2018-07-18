مستشار وزير الخارجية الإيرانى يقترح إجراء حوار مع المملكة العربية السعودية

كتبت إسراء أحمد فؤاد

اقترح سيد محمد صدر مستشار وزير الخارجية الإيرانى وعضو مجمع تشخيص النظام مبادرة لإجراء مفاوضات مع المملكة العربية السعودية، معتبرا أنها ستصب فى مصلحة البلدين والمنطقة قائلا إن إجراء المفاوضات الآن أصبح ممكنا.

وأضاف فى مقابلة مع صحيفة "شرق" الإصلاحية، أن الأجواء أصبحت ملائمة، ومن جانبنا لا يوجد أى مشكلة المشكلة لدى الطرف الآخر. ولفت إلى أن الاتفاق النووى من الممكن أن يكون نموذج للمفاوضات بين إيران والسعودية وباقى البلدان العربية، قائلا "نحن تمكنا من إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وأوروبا، وحققنا نتيجة، لماذا لا نتفاوض مع البلدان المسلمة؟".

وأكد على أنه هو ووزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف على قناعة بأنه ينبغى فتح حوار مع حكومات المنطقة لضمان الأمن الاقليمى، مشيرا إلى أن أمن المنطقة سيكون محور المفاوضات مع المملكة حال إجراءها معتبرا أن بلدان المنطقة هى الوحيدة القادرة على ضمان الأمن الإقليمى دون تدخلات أجنبية.

وأشار إلى أن المفاوضات من الممكن أن تجرى فى قضايا أخرى حال قبلت المملكة ذلك.

وحول إعادة بلاده التفاوض مع الولايات المتحدة، رفض المسئول الإيرانى إجراء مفاوضات مع واشنطن واصفا ترامب بالشخص العنصرى الذى لم يتحمل رئاسة أوباما الأسود على الولايات المتحدة لذا يسعى لتدمير انجازاته.