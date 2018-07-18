مسئول عراقى يصف قطع إيران للكهرباء عن مدن الجنوب بـ"الابتزاز السياسى"

بغداد (أ ش أ)

وصف مسئول عراقى اليوم الأربعاء، إقدام إيران مؤخرا على قطع الكهرباء المستوردة عن مدن جنوبى العراق بـ "الابتزاز السياسى"، والذى يهدف للضغط على حكومة بلاده.

وقال المسئول العراقى ـ الذى رفض الكشف عن هويته فى تصريح لقناة (سكاى نيوز) الاخبارية ـ أن الأعذار التى ساقتها إيران لتبرير قطع الكهرباء المستوردة عن مناطق عراقية "غير صحيحة"، كاشفا أن حاجة إيران الفعلية للاستهلاك المحلى من الكهرباء تبلغ 42 ألف ميجا وات، فى حين أن إيران تنتج 58 ألف ميجا وات.

وكانت إيران قد قالت إنها أقدمت على هذا الإجراء لتلبية احتياجاتها الداخلية من الكهرباء، وقد أشعل انقطاع الكهرباء عن مدن جنوبى العراق موجة احتجاجات فى الشوارع على مدار الأسبوعين الماضيين.