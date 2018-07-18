مسؤول: إيران تنشئ مصنعا لأجزاء الدوران فى أجهزة الطرد المركزى

رويترز

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الأربعاء إن إيران بنت مصنعا لإنتاج أجزاء الدوران اللازمة لتشغيل ما يصل إلى 60 وحدة طرد مركزى يوميا، فى تصعيد لمواجهة مع واشنطن بشأن نشاطها النووى.

وجاء الإعلان بعد شهر من قول الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله علي خامنئى إنه أصدر توجيهات للهيئات المعنية بأن تستعد لزيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووى المبرم مع القوى العالمية بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وقال علي أكبر صالحى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن المصنع الجديد لا يمثل بحد ذاته انتهاكا لشروط الاتفاق. ونقلت عنه وسائل إعلام رسمية قوله "بدلا من بناء هذا المصنع على مدى السنوات السبع أو الثمانى المقبلة بنيناه أثناء المفاوضات لكن لم نبدأ العمل فيه".

وأضاف "بالطبع كان (الزعيم الأعلى) على علم تام وأطلعناه على المعلومات المهمة فى ذلك الوقت. والآن بعد أن أعطى الأمر بدأ هذا المصنع العمل".

وتابع أن الطاقة الانتاجية للمصنع هى إنتاج أجزاء الدوران اللازمة لتشغيل ما يصل إلى 60 وحدة (آي.آر-6) للطرد المركزى يوميا.

وأعلن صالحى الشهر الماضى أن إيران بدأت العمل على بنية أساسية لبناء أجهزة طرد مركزى متطورة فى منشأة نطنز النووية.