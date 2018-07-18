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الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:04 م
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محافظ دمياط يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات العامة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 08:51 م
محافظ دمياط يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات العامة محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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شهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الحفل الذى أقامته مديرية التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، لتكريم أوائل الشهادات العامة بمدرسة دمياط الإعدادية بنين .

 تقدم المحافظ فى كلمته التى ألقاها خلال الحفل بالتهنئة للطلبة والطالبات أوائل الثانوية العامة والشهادة الإعدادية و الدبلومات الفنية و تحدث عن فضل العلم ومكانة العلماء فى المجتمع متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق .

وتوجه المحافظ بالشكر إلى السادة أولياء الأمور لما بذلوه من جهد طوال العام ليصلوا بأبنائهم إلى هذه المكانة ، متقدما بالشكر أيضا إلى السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم و جميع العاملين بالمديرية وإلى مجلس الأمناء على مجهوداتهم للارتقاء بالمنظومة التعليمية .

وتخلل الاحتفال عدد من الفقرات الغنائية والفنية ، وكرم المحافظ أوائل الشهادات العامة و الدبلومات الفنية، وأهداهم شهادات تقدير ومبلغ مالى قدره 500 جنيه مقدمة من مديرية التربية والتعليم والسادة رعاة الحفل .

حضر الاحتفال النائب أسامة العبد و اللواء ممدوح طه سكرتير عام المحافظة و السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم و عوض محمد عوض رئيس مجلس الأمناء وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

 


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