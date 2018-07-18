محافظ دمياط يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات العامة

دمياط معتز الشربينى

شهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الحفل الذى أقامته مديرية التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، لتكريم أوائل الشهادات العامة بمدرسة دمياط الإعدادية بنين .

تقدم المحافظ فى كلمته التى ألقاها خلال الحفل بالتهنئة للطلبة والطالبات أوائل الثانوية العامة والشهادة الإعدادية و الدبلومات الفنية و تحدث عن فضل العلم ومكانة العلماء فى المجتمع متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق .

وتوجه المحافظ بالشكر إلى السادة أولياء الأمور لما بذلوه من جهد طوال العام ليصلوا بأبنائهم إلى هذه المكانة ، متقدما بالشكر أيضا إلى السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم و جميع العاملين بالمديرية وإلى مجلس الأمناء على مجهوداتهم للارتقاء بالمنظومة التعليمية .

وتخلل الاحتفال عدد من الفقرات الغنائية والفنية ، وكرم المحافظ أوائل الشهادات العامة و الدبلومات الفنية، وأهداهم شهادات تقدير ومبلغ مالى قدره 500 جنيه مقدمة من مديرية التربية والتعليم والسادة رعاة الحفل .

حضر الاحتفال النائب أسامة العبد و اللواء ممدوح طه سكرتير عام المحافظة و السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم و عوض محمد عوض رئيس مجلس الأمناء وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.