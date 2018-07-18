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الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:44 ص
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محافظ الوادى الجديد: تحليل دورى لمياه الشرب وإعلان نتائجه للمواطنين

الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:24 ص
محافظ الوادى الجديد: تحليل دورى لمياه الشرب وإعلان نتائجه للمواطنين محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، على ضرورة إجراء تحاليل دورية لمياه الشرب بجميع مراكز المحافظة، وذلك بشكل دائم كل 15 يوما للوقوف على مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى وتحديد كافة النسب بها، وذلك من خلال استغلال معامل المياه الموجودة بالمحافظة والإعلان عن نتائج التحاليل أمام المواطنين.

من جانبه أشار المهندس حسام القوشيطى مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد أنه تم سحب 40 عينة من 10 محطات مياه الشرب وجارى تحاليلها وسوف يتم إعلان نتائجها .

وفى سياق آخر شدد محافظ الوادى الجديد على ضرورة إجراء قرعة علنية لاختيار المستفيدين من مشروعات الإنتاج الحيوانى التابعة لمزرعة مصر الخير وفتح باب التظلمات أمام المتقدمين لمدة 15 يوما بعد الانتهاء من إجراء القرعة.

وقال منتصر عبد الرحيم مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادى الجديد فى بيان له، إنه بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى المصرى تم تلقى الطلبات فى الدورة الجديدة لمزارع الإنتاج الحيوانى بالوادى الجديد بواقع 250 مستفيدا، وذلك خلال الفترة من 24/6 حتى 28 /6 /2018.

 


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