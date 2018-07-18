محافظ الدقهلية: قروض للشباب بقيمة 596 مليون جنيه ضمن برنامج "مشروعك"

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية الممنوحة من قبل برنامج مشروعك بنطاق المحافظة بلغت قيمتها 596 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بمراكز وقرى المحافظة .

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، عقب إطلاعه على التقرير المقدم من إدارة مشروعك، بشأن نشاط الوحدة إذ أن المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار البرنامج بلغت 7861 مشروعا إنتاجيا وخدميا واستثمارى ووفرت 16 ألف فرصة عمل.

وأشار محافظ الدقهلية، أن المحافظة بهذه المبالغ من القروض الممنوحة والمشروعات أصبحت من ضمن الخمس محافظات المتميزة والأفضل أداء على مستوى الجمهورية.

وأكد الشعراوى، أن هناك سعيا دائما من قبل أجهزة المحافظة لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح آفاق جديدة فى مختلف المشروعات وإتاحة فرص عمل للراغبين فى مختلف قطاعات الإنتاج.

ووجه محافظ الدقهلية، مسئولى الإدارة العامة للمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير جميع الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبى حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم والاستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

جدير بالذكر أن التقرير المعروض من المحاسب محمد أحمد البدوى، مدير إدارة مشروعك، يشير إلى المقرات الخمسة المتميزة فى تنفيذ البرنامج فى نطاق الدقهلية شملت مراكز المنزلة، ميت غمر، حى غرب، أجا، بلقاس، وذلك فى مقدمة الوحدات المحلية على مستوى المحافظة.