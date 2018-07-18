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الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:01 م
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محافظ أسوان يستمع لمطالب ممثلى الجمعيات الزراعية النوبية لتسهيل إشهارها

الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:51 م
محافظ أسوان يستمع لمطالب ممثلى الجمعيات الزراعية النوبية لتسهيل إشهارها جانب من الاجتماع
أسوان ندى سليم
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عقد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، جلسة الاستماع الثالثة مع ممثلى الجمعيات الزراعية النوبية، للاستماع إلى آراء ممثلى الجمعيات، فيما يتعلق بالتدخل لدى الجهات المعنية، لإنهاء إجراءات إشهار الجمعيات الزراعية.
 
من جانبه، أكد مجدى حجازى، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، أن الهدف من جلسات الاستماع مع ممثلى الجمعيات الزراعية النوبية، هو وضع تصور كامل يحدد أسلوب وآلية التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى الإجراءات النهائية، التى يتم من خلالها إشهار هذه الجمعيات لتؤدى دورها بالشكل المطلوب لخدمة أبناء النوبة، مشددا على ضرورة عدم التهوين أو التهويل فيما يتم إتخاذه من إجراءات جادة لتلبية هذه المطالب، والذى يغلق الباب تماماً أمام أى محاولات هدامة للتشكيك، خاصة فى ظل الإرادة القوية المتوفرة حالياً لدى الدولة فى الوفاء بمطالب وحقوق المواطنين بالكامل ، بجانب ما تقوم به لجنة تنمية جنوب الوادى من جهود لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الجارية بالمحافظة، بما يعود بالنفع والخير على تحسين الخدمات وتلبية الإحتياجات الجماهيرية. 
 
 

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