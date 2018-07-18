مجلس مدينة إسنا بالأقصر : رفع 50 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملات نظافة بالشوارع

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا ، وبرفقته أجهزته التنفيذية الممثلة فى نوابه وقطاع النظافة والتجميل، والاشغالات، بحملة لنظافة الشوارع، وذلك فى إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر بضرورة إستمرار حملات النظافة بشوارع المدن المختلفة.

بدأت الحملة من ميدان الصحة وصولاً إلى شارع أحمد عرابى، حيث تم إزالة الاشغالات بالطريق ونظافته وتم عمل ثلاث ورديات على مدار الـ24 ساعة، مما لاقى استحسان المواطنين الذين قدموا الشكر لرئيس المركز ومعاونية لما يبذلوه من جهد ملحوظ للارتقاء بالمركز.

وأشار رئيس المركز فى بيان صحفى له ، إلى أنه يتم يومياً إزالة مخلفات صلبة وقمامة أكثر من 50 طن، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، لرؤساء المراكز بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة والمتابعه المستمرة لها.