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مجدى عبد الغنى يرفع دعوى سب ضد إبراهيم المنيسى

الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:23 م
مجدى عبد الغنى يرفع دعوى سب ضد إبراهيم المنيسى مجدى عبد الغنى
كتب: محمد زاهر
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حددت محكمة جنح الهرم 23 سبتمبر المقبل، لنظر جنحة سب تقدم بها مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ضد إبراهيم المنيسى.
 
وكان أشرف عبدالعزيز المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن كابتن مجدى عبدالغنى أقام جنحة سب ضد الناقد الرياضي إبراهيم منيسى عقب نشر الأخير مقالا عن مجدى عبد الغنى.
 
أشرف عبد العزيز 
 
ودفع عبد العزيز بأن جميع ما ورد بهذا المقال غير صحيح ولم يتم إجراء أي تحقيق مع الكابتن مجدي عبد الغني من قبل اتحاد كرة  القدم كما أنه لم يتم تقديم أي بلاغات ضده من أى جهة أو تحقيقات داخلية فى اتحاد كرة القدم المصرى، مضيفا: أن ما أسنده محرر الخبر عن مجدي عبد الغني هو سب وتشهير حيث وصفه ونعته بأنه شخص يتربح من عمل من أعمال وظيفته، حيث تم رفع جنحة ضد محرر الخبر طبقا لنصوص المواد , 188 ,306 , 307 ، 308، وتحدد جلسة 23/9/2018 أمام محكمة جنح الهرم لنظرها.
 
 

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