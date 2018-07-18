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كيف يصرف المرضى الدواء على نفقة التأمين الصحى الجديد؟ × 6 معلومات

الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:11 م
كيف يصرف المرضى الدواء على نفقة التأمين الصحى الجديد؟ × 6 معلومات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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وضع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد الذى أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى أولى مراحلة قبل أيام نظاما شامل لصرف العلاج بعد توقيع الكشف الطبى على المريض.

 

"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى حول آليات صرف الأدوية للمرضى الخاضعين لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة كالتالى:

1-

يتم صرف الأدوية والعلاج الدوائى والكميائى لجميع الأمراض بما فيها المزمنة.

2-

تلتزم هيئة التأمين الصحى بصرف الأدوية طوال فترة العلاج وحتى الشفاء.

3-

تتولى  اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة تحديد المجموعات الدوائية أو أصناف الأدوية التى يحصل عليها المريض.

4-

يصرف الدواء للمرضى بالاسم العلمى أو التجارى بناء على تذكرة طبية محررة من الطبيب المعالج.

5-

لا يتم الصرف الدوائى إلا بعد توقيعة من الطبيب يدويا ومختوم بشعار الهيئة.

6-

تصرف الأدوية من صيدلية العيادة أو من صيدلية القسم الداخلى أو أى من الصيدليات المتعاقدة بحسب الأحوال.


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الصحة

التأمين الصحى

صرف العلاج




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