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الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:14 م
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عاطلان وراء سرقة أموال ومجوهرات موظف من داخل شقته فى القطامية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:22 م
عاطلان وراء سرقة أموال ومجوهرات موظف من داخل شقته فى القطامية المتهمان بسرقة مسكن فى القطامية
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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ألقت مباحث قسم شرطة القطامية، القبض على عاطلين لسرقتهما أموال ومجوهرات موظف من داخل مسكنه.

تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من أحمد .ع.ع.ع.ا 31 سنة موظف يفيد باكتشافه سرقة 8000 جنيه ، جهاز كمبيوتر " لاب توب "، هاتف محمول، هارد ديسك، مشغولات ذهبية عبارة عن ( 4 خاتم , 2 دلاية , 3 انسيال , 4 سلسلة , 2 خاتم أطفال ) من داخل الشقة سكنه ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

 انتقل رجال المباحث وتبين أن شقة المجنى عليه بالطابق الأول ووجود كسر بشباك غرفة النوم ، تحرر المحضر اللازم، بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمنطقة الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب عزت.ا.ا.ع. 25 سنة عاطل والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 2154 لسنة 2011م القطامية " سرقة مسكن " ، والمطلوب التنفيذ عليه فى 5 قضايا " سرقة , ضرب , مخدرات , سلاح ابيض " والمقضى فيهم بإجمالى حبس سنة و5 شهور، وحسام.م.ع.م. 20 سنة عاطل.

وبإعداد الأكمنة تم ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق "، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات ومبلغ 5600 جنيه بمسكنهما وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية.باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة فتحرر المحضر اللازم 00 وتولت النيابة التحقيق.


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