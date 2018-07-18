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الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:36 ص
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طلاب الثانوية العامة المتظلمون يبدأون اليوم الإطلاع على كراسة الإجابة بالكنترولات

الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:00 ص
طلاب الثانوية العامة المتظلمون يبدأون اليوم الإطلاع على كراسة الإجابة بالكنترولات د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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يبدأ اليوم طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم الإطلاع على صورة من كراسة الإجابة لكتابة الطالب لملاحظاته التى يكتشفها خلال فحص الورقة، حيث يسمح للطالب وولى أمره الدخول إلى الكنترول دون اصطحاب معلم المادة، على  أن تستقبل الكنترولات للطلاب من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت  أن جميع نماذج الأسئلة (أ- ب-ج- د) وإجاباتها النموذجية سيتم تحميلها كاملة على موقع الوزارة، مع اعتبار نموذج الإجابة الذى سيحمل على موقع الوزارة هو النموذج الذى تم التصحيح فى ضوئه؛ وذلك ليستطيع الطالب استيضاح جميع النقاط المراد التظلم فيها.

 

وأكدت الوزارة، أن الطالب المتظلم يحضر إلى لجنة التظلم ومعه ولى أمره فقط وليس مدرس المادة، مضيفًا أن كل طالب له حق سيحصل عليه كاملًا، وإذا كان الطالب جاوب على السؤال إجابتين صحيحتين يصحح الاثنين، ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى.

 

وشددت على أهمية الرد على الملاحظات فى التظلمات بصورة تفصيلية، وواقعية من أصل إجابة الطالب؛ وذلك لكى يتم التأكيد على النقاط المراد الرد عليها فى التظلم، مؤكداً أهمية قراءة الملحوظة التى كتبها الطالب بخط يده بعناية، ليكون الرد عليها دقيق للغاية.


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