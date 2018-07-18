ضبط 2706 متهمين هاربين من أحكام وتحصيل 189707جنيهات فى حملة تنفيذ أحكام بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 832 هاربا من أحكام قضائية فى جنح الحبس الجزئى والمستانف، 1809 هاربين من أحكام فى غرامة، و 65 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 2706، وتحصيل 189707 جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.