ضبط 22 من مقاتلى وقياديى "بوكو حرام" فى نيجيريا

أبوجا أ ش أ

أعلن مسئول بالشرطة النيجيرية، اليوم الأربعاء، ضبط 22 من مقاتلى وقياديى حركة "بوكو حرام" المتطرفة من المتورطين فى خطف فتيات مدرسة شيبوك عام 2014 بالإضافة إلى تنفيذ هجمات انتحارية.

وقال دميان شوكوو مفوض شرطة ولاية بورنو إن عمليات الاعتقال تمت بين 4 و 9 من يوليو الجارى وتم خلالها ضبط منسقى أكثر من 50 تفجيرا انتحاريا تمت بالولاية ومن خططوا وشاركوا فى خطف فتيات مدرسة شيبوك قبل أربعة أعوام .

وتابع المسؤول -حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - أن عددا من المشتبهين اعترفوا بنصب مفخخات لعناصر أمنية وتقديم الخدمات اللوجستية للحركة المتطرفة ، كما أكد أن المشتبهين يقدمون معلومات حاليا يمكن أن تؤدى إلى القبض على المزيد من قياديى الحركة.

يشار إلى أنه تم تحرير العشرات من فتيات شيبوك بعد سنوات من خطفهن، إلا أن قرابة 100 فتاة أخرى لم يعودوا مرة أخرى. وتسببت الحركة المتطرفة فى مقتل أكثر من 20 ألف شخص خلال تسع سنوات .