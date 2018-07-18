صور.. نقل أقدم مخطوطة للقرآن الكريم فى العالم بإنجلترا لمقر شيخ الأزهر لتفقدها

كتب لؤى على

تفقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأربعاء، فى "قصر لامبث" مقر إقامته فى لندن، أقدم مخطوطة للقرآن الكريم فى العالم، وهى من مقتنيات جامعة برمنجهام البريطانية.

وفى لفتة تكريم للإمام الأكبر، تم نقل المخطوطة إلى "قصر لامبث"، مقر أسقفية كانتربرى، كى يتسنى لفضيلته الاطلاع عليها، حيث قدمت إحدى باحثات جامعة برمنجهام شرحا لتاريخ المخطوطة وتفاصيل العثور عليها، والدراسات التى خضعت عليها، وانتهت إلى أنها تعود إلى النصف الأول من القرن الهجرى الأولى، وأنها الأقدم من نوعها فى العالم.

وتضم المخطوطة آيات من سور الكهف ومريم وطه، مكتوبة بالخط الحجازى المائل، وقد تم العثور عليها قبل 70 عاما.

وكان شيخ الأزهر قد وصل الخميس الماضى إلى بريطانيا فى زيارة تستمر عدة أيام، للمشاركة فى فعاليات "منتدى شباب صناع السلام"، الذى ينظمه الأزهر الشريف، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، وأسقفية كانتربرى البريطانية.

وأجرى فضيلة الإمام الأكبر ود.جاستن ويلبى، كبير أساقفة كانتربرى، أمس الثلاثاء، نقاشا مفتوحا مع الطلاب المشاركين فى المنتدى، دار حول دور القيادات الدينية في صنع السلام العالمي وترسيخ قيم التعايش وقبول الآخر.

ويشارك فى المنتدى 25 شابًّا من أوروبا، قامت باختيارهم أسقفيَّة كانتربرى بلندن، و 25 شابًّا من العالم العربى، قام باختيارهم الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين من عدة دول عربية، مع الحرص على تنوع مشاربهم الدينية والتعليمية والثقافية، بما يعكس ثراء الشرق وتعدد جذوره الفكرية والثقافية.

ويهدف منتدى "شباب صناع السلام" إلى بناء فريق عالمى من الشباب الواعد الساعى للسلام، للمشاركة في مبادرات وفعاليات يدعمها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع أسقفية كانتربرى، بحيث يتم تنفيذها من قبل هؤلاء الشباب وأقرانهم حول العالم من أجل بناء عالم أفضل يعيش فيه الجميع بخير وسلام.